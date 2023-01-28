جنرال بريطاني: على الغرب تزويد كييف بكافة أنواع الأسلحة التي يمتلكها

أعرب الجنرال البريطاني، ريتشارد شيريف، في مقال لصحيفة "ديلي ميل" عن ثقته بأن الغرب يجب أن يمدّ كييف بجميع أنواع الأسلحة التي يمتلكها، على الرغم من خطر تصعيد الصراع.

ووصف الجنرال خطر التصعيد في حال إمداد كييف بالسلاح بلا قيود بأنه حقيقي، لكنه اعتبر أن الغرب "ملزم بالنظر إلى هذه المسألة بنظرة بعيدة المدى".

ويعتقد الجنرال بضرورة تزويد كييف بجميع الأسلحة المتوفرة في ترسانة دول حلف شمال الأطلسي، بحيث يتم تزويدها بنحو 300 دبابة و 700 مركبة مدرعة و 500 قطعة مدفعية، بالإضافة إلى أنظمة صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات حديثة.

في وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يستطيع الاستمرار ليوم واحد دون مساعدة من الغرب.

وقال ميدفيديف محذرا "أن القوى النووية لا تخسر في صراعات كبرى يعتمد عليها مصيرها".

من جهته قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن النزاع المسلح في أوكرانيا يمكن أن يصل إلى المرحلة النووية بعد تزويد نظام كييف بالدبابات.

المصدر: RT