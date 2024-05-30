لافروف يكشف دلالات تزايد اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اتساع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، يشير إلى تنامي الموقف العالمي المؤيد للتوصل إلى حل مستعجل للقضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني حول نتائج اجتماع لافروف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية: "أشار وزير الخارجية إلى أن تقدم مفاهيم السلام المختلفة وتوسيع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، يشهد على تنامي موقف الأغلبية العالمية المؤيد لحل عادل مستعجل للقضية الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط".

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وجدد لافروف التأكيد على "استمرارية وثبات خط السياسة الخارجية الروسية من أجل التطوير الكامل لعلاقات الشراكة والتعاون المتبادل المنفعة مع الدول العربية".

وأشار البيان إلى أن ممثلي الدول العربية أعربوا عن امتنانهم للجهود النشطة التي تبذلها روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف "إنهاء إراقة الدماء في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة وتطبيع الوضع بشكل شامل في الشرق الأوسط".

واعترفت إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة اإلى النرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب الدول الثلاث، وأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.

وقررت الحكومة السلوفينية الاعتراف بفلسطين، كما تعتزم دول مثل لوكسمبورغ والبرتغال وبلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي