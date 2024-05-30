إسرائيل تتهم سلوفينيا بتقديم مكافأة لحركة حماس

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن أمله بأن "يرفض" برلمان سلوفينيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسة تصويت مقررة الثلاثاء المقبل.

وقال يسرائيل كاتس في تدوينة على منصة "إكس" الخميس: "قرار حكومة سلوفينيا أن توصي برلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة لحماس.. آمل أن يرفض برلمان سلوفينيا هذه التوصية".

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ويصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وايرلندا والنرويج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي في ليوبليانا الخميس "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16.00 (14.00 ت. غ.)".

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض إنهاؤها بحلول منتصف يونيو.

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع بـ51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

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وقال رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب "إنها رسالة سلام.. نعتقد أن الوقت حان للعالم أجمع ليوحد جهوده نحو حل وفق مبدأ الدولتين يجلب السلام الى الشرق الأوسط".

وفي الوقت نفسه تم رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة.

ويؤيد نحو ستين في المئة من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة عشرين في المئة، بحسب استطلاع اجري في أبريل وشمل عينة من 600 مواطن ونشرت نتائجه صحيفة "دنيفنيك".

واعترفت إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة اإلى النرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب الدول الثلاث، وأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.

المصدر: أ ف ب