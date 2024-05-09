رئيس الوزراء: سلوفينيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول منتصف يونيو

قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب إن الحكومة بدأت يوم الخميس إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشكل من أشكال الضغط لإنهاء الصراع في غزة لتنفذ بذلك خطوة أعلنتها في مارس.

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ونقل عن غولوب قوله على صفحة الحكومة على منصة إكس "الأهوال التي نراها كل يوم في غزة غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وأضاف "أدعو إسرائيل إلى التوقف فورا عن هجماتها على غزة والذهاب إلى طاولة المفاوضات".

وكانت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي) ذكرت أن أيرلندا وإسبانيا ودولا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو.

وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة. وفي أبريل وجهت طلبا لمنحها العضوية الدائمة في المنظمة.

المصدر: "رويترز" + RT