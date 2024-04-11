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سلوفينيا تعلن تأييدها لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

سلوفينيا تعلن تأييدها لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة
Legion-Media Lars Halbauer
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أعلنت سلوفينيا أنها ستؤيد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة في أثناء انعقاد مجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع.

وقال فويكو فولك، سكرتير الدولة لشؤون الأمن القومي والدولي في مكتب رئيس الوزراء، يوم الخميس، إن "سلوفينيا سوية مع فرنسا ومالطا ستؤيد هذا القرار الذي تقره جمهوريتنا".

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وأضاف فولك: "نعتقد أن لفلسطين الحق في أن يكون لها مقعد في الأمم المتحدة، ومن حقها أن يكون لها صوت في المنظمة".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعلن يوم 8 أبريل الجاري أن طلب فلسطين الحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة ستدرسه اللجنة المختصة بمجلس الأمن الدولي خلال أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين تتمتع بصفة العضو المراقب في الأمم المتحدة. وفي أبريل وجهت طلبا لدراسة منحها العضوية الدائمة في المنظمة.

المصدر: تاس

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