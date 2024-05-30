مصر.. الحكومة تكشف مصير أموال صفقة "رأس الحكمة"

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، كيف استخدمت الدولة أموال صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، تحدث محمد الحمصاني عن أموال صفقة "رأس الحكمة"، قائلا إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى أن احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار، والدولة عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة.

وأردف الحمصاني: "لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، تم استخدامها في بند واحد فقط، وهو الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن ضيوف مصر (اللاجئون) يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن الدولة تحصر أعداد "الضيوف" لديها لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم عليهم وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها.

المصدر: "المصري اليوم"