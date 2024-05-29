مصر.. الحكومة تدرس منح أموال للمواطنين

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة تدرس الدعوة إلى حوار وطني وبدء مناقشات جادة لوضع تصور حول كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.

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وتابع ردا على سؤال جريدة "اليوم السابع" المصرية حول آليات تحويل الدعم العيني إلى نقدي وطريقة احتساب عدد أفراد الأسرة وهل سيشكل هذا عبئا على الموازنة العامة للدولة قائلا: "هذا هو ما نطلبه من خلال الحوار المجتمعي وقد نجده كرقم في البداية أكبر مما تتحمله الدولة ولكن الدولة مستعدة في سبيل استدامة وحوكمة الموضوع لتطبيق هذا الأمر في حالة التوافق عليه".

وتابع رئيس الوزراء: "هناك سلعة الكثير كان متخوفا التقرب منها من 30 سنة بالرغم من أن هناك أسرا لا تريد 5 أرغفة على سبيل المثال ولكنها تاخذها لمجرد أنها مدعومة"، مضيفا القول: "ممكن يقول أنا هكتفي برغيفين والباقي يكون نقدي ويوفر الفلوس لسلعة أخرى".

وأكد أن الهدف هو استفادة المواطن طبقا لاحتياجاته وأولوياته، متابعا: "هيقلل علينا كدولة فاتورة استهلاك القمح وتوجيه ما يتم توفيره في قطاع أخر يحتاجه المواطن المصري".

وقال رئيس الوزراءإ ن هدف الدولة هو توجيه ما سيتم توفيره لقطاعات أخرى تهم المواطن المصري مثل الصحة والتعليم.

المصدر: اليوم السابع