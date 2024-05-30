الجيش الإسرائيلي يسيطر على محور فيلادلفيا.. كيف سترد مصر؟

مع استمرار عمليات التوغل في مدينة رفح، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على محور فيلاديلفيا الممتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر بمسافة أربعة عشر كيلومترا

فيما أكدت القوات الاسرائيلية العثور على نحو عشرين نفقا بالمنطقة، في هذا السياق طرح مسؤولون عسكريون بالجيش الإسرائيلي على الحكومة إنشاء قوة جديدة تحمل اسم قوة مكافحة الأنفاق لتولي السيطرة على محور فيلادلفيا.

من جانبها اعتبرت القاهرة الخطوة الاسرائيلية خرقا لبنود اتفاقية كامب ديفيد وتهديدا للعلاقات بين البلدين، فيما اعتبرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات التقارير الاسرائيلية حول العثور على أنفاق مجرد ادعاءات وأكاذيب لتبرير مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.

فما هي أهداف إسرائيل من وراء السيطرة على محور فيلاديلفيا؟ وما هو نطاق التحرك المصري في إطار الرد؟

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