البنتاغون: أي هجوم صيني على تايوان سيكون "خطأ استراتيجيا"

حذر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي مارك ميلي، من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيا مثل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال ميلي: "أعتقد أن القرار سيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسيا، خطأ جيوسياسيا، خطأ استراتيجيا، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا".

وتعليقا على حادث سقوط صاروخ في بولندا، قال، إن الولايات المتحدة تتوقع تلقي معلومات مؤكدة حول تفاصيل حادث الصاروخ في بولندا، بما في ذلك مصدر الصاروخ في المستقبل القريب.

المصدر: أ ف ب