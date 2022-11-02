 
مباشر

زاخاروفا: سنستدعي سفيرة بريطانيا لدى موسكو

أخبار العالم

زاخاروفا: سنستدعي سفيرة بريطانيا لدى موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3et

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ممثلي الوزارة سيقومون باستدعاء سفيرة بريطانيا في موسكو، ديبورا برونرت، قريبا على خلفية الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول.

وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، "في المستقبل القريب، سيتم استدعاء السفيرة البريطانية إلى وزارة الخارجية الروسية".

وأوضحت زاخاروفا أن استدعاء السفيرة يأتي على خلفية مشاركة وتورط لندن في الهجمات الأوكرانية على سيفاستوبول. منوهة بأن تحقيق السلطات كشف عن تورط متخصصين بريطانيين بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

وفي وقت سابق ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتقويض خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2.

كما ذكرت وزارة الدفاع أن خبراء بريطانيين ساعدوا إرهابيين من القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم على سفن في سيفاستوبول باستخدام الطائرات بدون طيار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا