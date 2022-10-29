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زاخاروفا: موسكو ستحيل قضية الهجمات الإرهابية بمشاركة بريطانيا ضد روسيا إلى مجلس الأمن

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زاخاروفا: موسكو ستحيل قضية الهجمات الإرهابية بمشاركة بريطانيا ضد روسيا إلى مجلس الأمن
Sputnik
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستطرح قضية الهجمات الإرهابية في البحر الأسود وبحر البلطيق بمشاركة لندن على المنصات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن.

وقال زاخاروفا: "الجانب الروسي يعتزم لفت انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك موقع مجلس الأمن الدولي، إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ارتكبت ضد روسيا في البحر الأسود وبحر البلطيق، وتورط بريطانيا فيها".

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

وصرحت زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

المصدر: تاس

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