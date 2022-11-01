بحضور عشرات المليارديرات والمشاهير.. ماسك يستأجر قلعة دراكولا في رومانيا للاحتقال بهالويين! (صور)

أفادت تقارير إعلامية بأن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، استأجر قلعة دراكولا في رومانيا مقابل 75 ألف يورو، للاحتقال بعيد الهالويين، بحضور عشرات المليارديرات والمشاهير.

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وذكرت وسائل إعلام رومانية أن المكان كان مسرحا لتجمع ما لا يقل عن 140 ضيفا رفيع المستوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك أنجلينا جولي، وسيرغي برين، ولاري بيدج من "غوغل"، وستيف جورفتسون من "سبيس إكس"، وبيتر ثيل من "باي بال"، ولوك نوزيك.

وزعم أن النجم الرئيسي للحدث كان إيلون ماسك، الذي قيل إنه استأجر القلعة للاحتفال مقابل 75000 يورو، وفقا لما ذكره موقع "Ziare.com" المحلي.

وكانت قلعة بران، المكان الذي أقيمت فيه الحفلة الضخمة الليلة الماضية، إحدى منازل مصاص الدماء الأسطوري دراكولا، وهو المكان الذي يذهب إليه الأثرياء منذ سنوات للاحتفال بعيد الهالوين في سرية تامة.

Halloween with my Mom pic.twitter.com/xOAgNeeiNN — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

وتم رصد الملياردير الأمريكي وهو يصل إلى حفلة عيد الهالوين التي أقامتها الممثلة وعارضة الأزياء هايدي كلوم، أمس الاثنين، وكان يرتدي زيا أحمر على غرار الساموراي، مع ظهور تقارير تفيد بأنه يستعد لإلغاء ما يقرب من 2000 وظيفة على "تويتر"، أي ما يعادل حوالي 25 في المائة من القوة العاملة لديها.

وفقا للموقع الخاص بمتجر الأزياء الراقية "Abracadabra NYC" على الانترنت، فإن ملابس ماسك من مجموعة Devil's Champion-Leather Armor التي تباع بالتجزئة مقابل 7500 دولار، بحسب "ديلي ميل".

المصدر: RT