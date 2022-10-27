مسيرة أوكرانية تهاجم محطة بالاكلافا في سيفاستوبول

أفاد ميخائيل رازفوجايف، محافظ مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، بهجوم مسيرة على محطة بالاكلافا للطاقة بالمدينة الليلة الماضية.

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وكتب في صفحته على "التلغرام": "اشتعلت النيران فى إحدى المحولات التي كانت تحت الصيانة ولم تعمل.. بحلول لحظة وصول فرق وزارة حالات الطوارئ إلى المحطة تمكن موظفو المحطة الكهروبائية من إخماد الحريق بسرعة".

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إلحاق ضرر خفيف بمعدات المحطة ولم يؤد إلى وقوع إصابات.

وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في المدينة سمحت بتجنب إلحاق ضرر جدي بالمحطة إذ أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت المسيرة ومنعتها من إصابة الهدف، مؤكدا أن تزويد المدينة بالكهرباء يتم بنظام عادي.

المصدر: نوفوستي