رئيسة الوزراء الإيطالية: أنا أمثل ما يسميه البريطانيون "underdog"

رفضت رئيسة وزراء إيطاليا، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، جورجا ميلوني، وصفها وحزبها بالمتعاطفين مع الفاشية.

وفي خطاب أمام مجلس النواب يسبق التصويت على الثقة في حكومتها، قالت ميلوني: "بالرغم مما قيل بصورة موجهة، لم أشعر أبدا بالتعاطف أو التقارب تجاه أنظمة معادية للديمقراطية..ليس تجاه أي نظام بما في ذلك الفاشية..تماما كما كنت أعتبر دائما قوانين العنصرية لعام 1938 هي أحط نقطة في التاريخ الإيطالي ووصمة عار على شعبنا إلى الأبد".

وأكملت: "الأنظمة الشمولية في القرن العشرين مزقت أوروبا بأكملها، وليس إيطاليا فقط، لأكثر من نصف قرن، في سلسلة من الفظائع التي طالت معظم الدول الأوروبية..الرعب والجرائم، أيا كان مرتكبها، لا يمكن تبريرها على الإطلاق، ولا يتم تعويضها بأهوال وجرائم أخرى".

وأضاف رئيسة الحكومة الإيطالية: "أنا أمثل ما يسميه البريطانيون "underdog"..المستضعف الذي يجب أن يقلب كل التوقعات من أجل إثبات نفسه..أعتزم القيام بذلك بمساعدة فريق جيد من الوزراء ووكلاء الوزارات يتمتعون بثقة وعمل البرلمانيين الذين سيمنحونهم الثقة وبالأفكار الناقدة التي ستأتي ممن سيحجبونها".

المصدر: "آكي"