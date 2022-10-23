ماكرون يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة بعد ساعات على تنصيبها (صور)

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني التي استقبلته في روما بعد ساعات على تنصيبها، بالعمل معها بـ"حوار وطموح".

وقال ماكرون: "كأوروبيين في البلدان المجاورة، كشعوب صديقة، يجب أن نواصل كل العمل الذي بدأ مع إيطاليا.. وننجح معا بالحوار والطموح المدينين به لشبابنا وشعوبنا".

وأضاف أن الاجتماع الأول في روما مع جيورجيا ميلوني يذهب في هذا الاتجاه.

En Européens, en pays voisins, en peuples amis, avec l’Italie nous devrons poursuivre tout le travail engagé. Réussir ensemble, avec dialogue et ambition, nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples. Notre première rencontre à Rome, @GiorgiaMeloni, va dans ce sens. pic.twitter.com/njWFLo97b9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2022

Meloni y Macron abogaron por colaborar ante "grandes retos" en primer encuentro #CooperativaContigohttps://t.co/IcmIwm8BYvpic.twitter.com/J5e0Uq67yD — Cooperativa (@Cooperativa) October 23, 2022

وقبل هذه التغريدة، وجه الرئيس الفرنسي الشكر إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، حيث نشر صورة على "تويتر" تجمعها معا.

وماكرون الذي يزور روما حاليا لحضور قمة عن السلام، تنظمها جمعية "سانت ايجيديو" الكاثوليكية، هو أول زعيم أجنبي يلتقي برئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة.

ولم يكشف الإليزيه أي تفاصيل حول لقاء ماكرون ميلوني، والقضايا المطروحة على طاولة الزعيمين.

وأدت ميلوني اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء إيطاليا، يوم السبت، أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وتولت منصبها رسميا يوم الأحد، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن العلاقات العلاقات الفرنسية الإيطالية شهدت تناغما خلال ولاية ماريو دراغي، ولكن يهددها التوتر حاليا مع وصول ميلوني القومية والمشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي.

وبدأت التوترات حتى قبل تعيينها عندما أكدت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون أوروبا لورانس بون، مطلع أكتوبر أن باريس ستتعامل بيقظة كبيرة مع احترام قيم وقواعد دولة القانون في إيطاليا، واعتبرت ميلوني الموقف تهديدا غير مقبول.

المصدر: RT + وكالات