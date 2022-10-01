مسؤول روسي يلمح إلى تورط "الأنغلوساكسون" في تخريب "السيل الشمالي"

أعلن عضو رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، ألكسندر لوسيف، أن الاستخبارات البريطانية قادرة على القيام باستفزازات ضد البنية التحتية الأوروبية من أجل اتهام روسيا بالتخريب.

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وردا على سؤال صحفي عما هي، برأيه، الاستخبارات التي يمكن أن تكون متورطة في حادثة "السيل الشمالي"، أجاب لوسيف في حديث لوكالة "نوفوستي": "ذكر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الأنغلوساكسون، وذلك يعني أنه من الممكن أن البريطانيين نفذوه".

وأضاف: "سيليه استفزاز بريطاني جديد. إنهم فجروا "السيل الشمالي" وفيما بعد سينفذون ضربة على خط أنابيب غاز نرويجي ما وسيقولون إن الروس عملوه. أتوقع استمرارا للاستفزازات تجاه البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية الأخرى في أوروبا".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، في تعليقه على حادثة التخريب في أنابيب غاز "السيل الشمالي" أن العقوبات (المفروضة على روسيا) ليست كافية الأنغلوساكسون، وأنهم قد بدأوا في تدمير البنية التحتية للطاقة لأوروبا كلها".

المصدر: نوفوستي