بوتين: تفجيرات "السيل الشمالي" تعد تدميرا لبنية الطاقة التحتية لأوروبا وواضح من المستفيد

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الأنجلوساكسون" بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت هذا الأسبوع على خطي أنابيب "السيل الشمالي1 و2"، الممتدة من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

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وقال بوتين في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام 4 مناطق محررة إلى قوام روسيا اليوم الاثنين: "العقوبات ليست كافية للأنجلوساكسون، لقد تحولوا إلى التخريب، في الواقع، بدأوا في تدمير البنية التحتية لعموم أوروبا".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن مشغل "السيل الشمالي" انخفاض الضغط في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، وفي نفس اليوم تم الإعلان عن انخفاض الضغط أيضا في "السيل الشمالي-2". وبعد ذلك أكد علماء الزلازل في السويد وقوع انفجارات في 3 أنابيب "السيل الشمالي".

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

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وأمس، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الوضع المتعلق "بالسيل الشمالي" خطير للغاية، ويتطلب تحقيقا عاجلا، وبأن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن أن يحدث بدون "تورط بعض الدول".

المصدر: RT + نوفوستي