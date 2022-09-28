"بلومبرغ": الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة ستعلن في وقت لاحق من هذا اليوم عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا.

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ونقلت الوكالة عن مصدرين أن الأموال التي ستقدم في إطار مبادرة مساعدة الأمن الأوكراني، ستسمح لكييف بشراء السلاح والمعدات العسكرية لدى الشركات الدفاعية الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف بلغ 16 مليار دولار ابتداء من يناير عام 2021، فيما تم إرسال معظم هذا المبلغ بعد 24 فبراير الماضي.

من جانبها أفادت وكالة "رويترز" بأن حزمة المساعدات الجديدة ستضم أنظمة "HIMARS" الصاروخية ووسائل مكافحة المسيرات وأنظمة الرادار وقطع الغيار.

المصدر: تاس