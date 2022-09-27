وسائل إعلام: واشنطن تعدّ حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن تعمل على إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقال مسؤولون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم يوم الثلاثاء، إن الإعلان عن الحزمة الجديدة سيكون خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن يتم تمويل حزمة المساعدات في إطار برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" (USAI)، الذي صادق عليه الكونغرس ليتيح للإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الصناع، وليس من الترسانات الأمريكية.

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وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إن الحزمة ستشمل راجمات HIMARS وصواريخ لها، ومختلف الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة والرادارات، وقطع غيار، وأجهزة دعم تقني وغير ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية قيمتها 15 مليار دولار.

المصدر: رويترز