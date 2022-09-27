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البنتاغون: لم نزوّد كييف بمنظوات NASAMS للدفاع الجوي

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البنتاغون: لم نزوّد كييف بمنظوات NASAMS للدفاع الجوي
Legion-Media Scanpix
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أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تزوّد أوكرانيا بعد بأنظمة NASAMS الصاروخية للدفاع الجوي، وأنها سترسلها إليها في غضون شهرين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لم تقدم لأوكرانيا أنظمة NASAMS. ونحن نتوقع أن يتم تزويدها بالنموذجين الأولين من هذه المنظومة خلال الشهرين القادمين".

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وتضاربت التصريحات الرسمية للجانب الأوكراني في وقت سابق بشأن استلام قواته المسلحة أنظمة NASAMS.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريح لقناة "سي بي إس" الأمريكية، نشر يوم 25 سبتمبر الجاري، إن أوكرانيا قد حصلت على الأنظمة المذكورة.

وفي وقت لاحق صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف بأن الحديث يدور حول تلقي الموافقة الأمريكية فقط على طلب كييف لتزويدها بتلك الأنظمة.

المصدر: تاس

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