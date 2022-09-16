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ستولتنبرغ: على بلدان الناتو أن تواصل مساعدتها في تعزيز الجيش الأوكراني

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ستولتنبرغ: على بلدان الناتو أن تواصل مساعدتها في تعزيز الجيش الأوكراني
AP
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه يجب على الغرب أن يفهم أن النزاع في أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة بالرغم من أن عددا من المدن بمنطقة خاركوف أصبحت تحت سيطرة كييف.

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وقال ستولتنبرغ في حديث لشبكة "بي بي سي"، اليوم الجمعة: "يثير أملا كبيرا أن القوات المسلحة الأوكرانية تنجح في إعادة أراضيها جزئيا وضرب مؤخرة القوات الروسية. في الوقت ذاته يجب علينا أن نفهم أن ذلك ليس نهاية للحرب. يجب أن نكون جاهزين لأن ذلك سيستمر لفترة طويلة".

وقيم ستولتنبرغ تقييما عاليا فعالية أعمال الجيش الأوكراني في اتجاه منطقة خاركوف، مضيفا أن المهمة الرئيسية بالنسبة لبلدان حلف الناتو اليوم هي مواصلة دعم كييف في تعزيز قواتها المسلحة. كما شدد على أهمية تزويد أوكرانيا بمعدات الشتاء بما فيها الملابس الدافة والمولدات.

ومع ذلك رفض ستولتنبرغ الأجابة على الأسئلة حول الضمانات الأمنية التي قد يقدمها حلف الناتو حاليا لأوكرانيا، وعما اذا كان الحلف سيدعم المحاولة الافتراضية لإعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس

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