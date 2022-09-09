ستولتنبرغ حول "نجاحات" قوات كييف: من المهم أن لا نخطئ وأن نستعد لحرب طويلة

تحدث الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، عن "بعض نجاحات" قوات كييف قرب مقاطعتي خيرسون وخاركوف، وأكد أنه يجب عدم الوقوع في الخطأ والاستعداد "لحرب طويلة".

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة: "نرى بعض النجاحات للجيش الأوكراني بالقرب من خيرسون وخاركوف، لكن من المهم ألا نخطئ وأن نستعد لحرب طويلة".

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وشدد ستولتنبرغ على ضرورة أن تعمل دول الناتو بشكل أكثر نشاطا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزونها وإنتاج أسلحة جديدة.

وأشار إلى أن الناتو قد زود أوكرانيا بكميات هائلة من الأسلحة والذخيرة، مما قلل من مخزونه، لكنه أكد ضرورة أن يسعى الحلف جاهدا لـ"منع انتصار روسيا".

وحث ستولتنبرغ الدول الغربية على "ضمان استعداد الجيش الأوكراني لفصل الشتاء".

المصدر: سبوتنيك+ RT