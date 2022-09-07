الولايات المتحدة تعلق على تحذيرات أردوغان لليونان بشأن النزاعات البحرية

قالت الولايات المتحدة إن تحذيرات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لليونان بشأن النزاعات البحرية "غير مفيدة"، داعية البلدين إلى تسوية الخلافات بطرق دبلوماسية.

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وردا على سؤال عن تصريحات أردوغان حول اليونان، اعتبر متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "التصريحات التي يمكن أن تثير خلافات بين الحلفاء في حلف الناتو غير مفيدة".

وتابع: "الولايات المتحدة تواصل تشجيع حلفائنا في الناتو على العمل معا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وحل الخلافات دبلوماسيا".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد أن أكد أردوغان خلال تجمع يوم السبت الماضي أن اليونان ستدفع "ثمنا باهظا" لمضايقتها طائرات مقاتلة تركية فوق بحر إيجه، حيث أوضحت تركيا أن اليونان استخدمت نظاما دفاعيا جويا روسي الصنع لمضايقة الطائرات التركية.

المصدر: "فرانس برس"