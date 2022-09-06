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أردوغان محذرا اليونان: فجأة.. يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها

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أردوغان محذرا اليونان: فجأة.. يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها
AP
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده "ما زالت تشعر بالحساسية من تحرشات اليونان بالمقاتلات التركية"، موضحا أن "أثينا بدأت تضبط نفسها بعد أن أدركت ذلك".

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وكرر الرئيس أردوغان تحذيره لليونان قائلا: "فجأة.. يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها".

وأمس الاثنين، أكد رجب طيب أردوغان أن "اليونان ليست ندا لنا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، ولذلك فهي ليست جهة نحاورها".

المصدر: "الأناضول"

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