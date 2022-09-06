أردوغان محذرا اليونان: فجأة.. يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده "ما زالت تشعر بالحساسية من تحرشات اليونان بالمقاتلات التركية"، موضحا أن "أثينا بدأت تضبط نفسها بعد أن أدركت ذلك".

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وكرر الرئيس أردوغان تحذيره لليونان قائلا: "فجأة.. يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها".

'All of a sudden, we can come overnight,' President Erdogan reiterates warning to Greece — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 6, 2022

وأمس الاثنين، أكد رجب طيب أردوغان أن "اليونان ليست ندا لنا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، ولذلك فهي ليست جهة نحاورها".

المصدر: "الأناضول"