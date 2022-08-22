ضابط أمريكي يكشف عن مؤامرة المخابرات المركزية في أوكرانيا

قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تدرك أن الجيش الأوكراني قد استنفد قدراته، لكنهم يرمون برأي معاكس في وسائل الإعلام.

وفي مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، وصف ماكغريغور المواد المتعلقة بـ "انتصار كييف الوشيك"، والتي تنشر بانتظام في وسائل الإعلام الأمريكية، بأنها مجرد وهم.

وقال: "وكالة المخابرات المركزية تعلم أن أوكرانيا ستخسر. إنهم يدركون أن سلطاتها قد ضحت بأفضل الوحدات ولن تكون قادرة على شن هجوم مضاد، من حيث المبدأ لم ينجحوا أبدا في ذلك منذ بداية العملية الخاصة. كل ما هو مكتوب في وسائل الإعلام عن انتصار أوكرانيا، وهم لا وجود له في الواقع".

وشدد ماكغريغور أيضا على أن كييف قد استنفدت تقريبا صواريخ راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية، وبدأ الشركاء الأوروبيون في يوليو في تقليص حملات تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

واختتم قائلا: "كل هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة الذين دمروا أوكرانيا فعليا، يحاولون الآن عبثا إنقاذ الوضع، وفي رأيهم، لا يمكن فعل ذلك إلا من خلال الكذب بشأن الوضع الحقيقي في البلاد والأمل في الحصول على مساعدة من واشنطن وشركاؤها".

المصدر: نوفوستي