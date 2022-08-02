المخابرات الأوكرانية تكشف عن "ضوء أخضر" من واشنطن قبل استعمال صواريخ "هيمارس" الأمريكية

قال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، إن كييف تشاورواشنطن قبل استخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وأفاد سكيبيتسكي ردا على سؤال حول كيفية استهداف الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة مستودعات الوقود والذخيرة الروسية، والمقرات في ساحة المعركة في شرق أوكرانيا، بأنه "في هذه الحالة على وجه الخصوص، نستخدم المعلومات الراهنة".

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وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين لا يقدمون معلومات الاستهداف المباشر، حسبما جاء في تصريحه لـصحيفة "تليغراف" البريطانية يوم الاثنين.

وأشار إلى وجود مستوى من التشاور بين مسؤولي المخابرات في كلا البلدين قبل إطلاق صواريخ "هيمارس" ما من شأنه أن يسمح لواشنطن بوقف أي هجمات محتملة إذا كانوا غير راضين عن الهدف المقصود.

ولم يستطع سكيبيتسكي الإجابة عما إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الأقمار الصناعية البريطانية والأمريكية أثناء القصف، لكنه صرح بأنهم يملكون "صورا جيدة جدا".

وتابع قائلا: "لدينا تعاون جيد للغاية مع شركائنا في المملكة المتحدة في هذا المجال.. ولدينا اتصالات جيدة للغاية مع جميع وكالات المخابرات الصديقة".

المصدر: صحيفة "تليغراف" البريطانية