وصول أول سفينة أممية محملة بالحبوب الأوكرانية إلى البوسفور في طريقها إلى إفريقيا

وصلت أول سفينة مساعدات غذائية أممية إلى مضيق البوسفور في طريقها إلى إفريقيا، في إطار اتفاق استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأظهرت مواقع رصد حركة الملاحة البحرية سفينة MV Brave Commander المحملة بـ23 طنًا من القمح قبالة سواحل اسطنبول بعدما كانت قد غادرت الثلاثاء ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود.

ويتوقع خفر السواحل الأتراك أن تصل سفينة الشحن التي ترفع العلم اللبناني، مساء الأربعاء إلى بحر مرمرة جنوب مضيق البوسفور قبل أن تُبحر الأسبوع المقبل نحو وجّهتها الأخيرة جيبوتي.

ومن المقرر أن تُنقل الحبوب عند وصول السفينة إلى وجهتها، عبر شاحنات، ليتم تسليمها إلى إثيوبيا التي تشهد حربا ويعاني سكانها مجاعة، في عملية يرعاها برنامج الأغذية العالمي.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج دافيد بيسلي في بيان إن "فتح الموانئ على البحر الأسود هو الأمر الأكثر أهمية الذي يمكن أن نفعله للمساعدة في التغلّب على الجوع في العالم".

وأضاف أن "هناك حاجة لعدد أكبر من السفن المحمّلة بالحبوب والقادمة من أوكرانيا للتغلب على الجوع في العالم، لكن مع عودة الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، لدينا فرصة أن نمنع هذه الأزمة الغذائية العالمية من التفاقم".

ويقدر برنامج الأغذية العالمي الذي يعتمد كثيرا على الحبوب المنتجة في جنوب شرق أوكرانيا، بأن 345 مليون شخص يواجهون "انعدام أمن غذائي حادا" في 82 دولة.

المصدر: "أ ف ب"