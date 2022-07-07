بلومبرغ: وزير الصحة البريطاني السابق ساجد جافيد يفكر بترشيح نفسه لزعامة حزب المحافظين

يفكر وزير الصحة السابق ساجد جاويد بشكل جدي في ترشيح نفسه لزعامة حزب المحافظين، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصدر وصفته بالمطلع.

وقال المصدر: إن العديد من نواب حزب المحافظين كانوا على اتصال بجاويد لحثه على الترشح، مشيرا إلى أن جاويد قرر التحدث إلى الزملاء قبل اتخاذ أي قرار.

وأضاف المصدر أن جاويد ليس لديه حتى الآن حملة لتولي زعامة الحزب بعد قرار تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأعلن جونسون البالغ من العمر 58 عاما أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي، احتجاجا على قيادته، مؤكدا أنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة "يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن". وأضاف: "اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد".

وقال نواب محافظون في البرلمان البريطاني إنه يجب استبدال جونسون على الفور، بدلا من السماح له بتصريف الأعمال حتى الخريف.

يذكر أن ساجد جاويد أصبح أول وزير للداخلية من الأقليات في بريطانيا، بعد تعيينه خلفا للمستقيلة أمبر راد في العام 2018. كما كان جاويد وزيرا للحكم المحلي والإسكان. وتولى في حكومة جونسون منصب وزير الصحة، قبل أن يستقيل يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على سياسات جونسون وأسلوب قيادته للبلاد.

المصدر: بلومبرغ + RT