جونسون يواجه فضيحة جديدة مع استقالة نائب برلماني

تتعامل الحكومة البريطانية مع فضيحة جديدة بعد استقالة نائب بارز من منصبه عقب حادث متعلق بالخمر، بينما واجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات تطالب بطرد النائب من حزب المحافظين.

وقدم كريس بينشر، الذي كان دوره الحفاظ على الانضباط بين أعضاء حزب المحافظين في البرلمان، خطاب استقالة إلى جونسون.

وقال بينشر في رسالته: "شربت كثيرا ليلة الأربعاء، لقد أحرجت نفسي والآخرين، وهذا هو آخر شيء أريد أن أفعله، ولهذا أعتذر لك وللمعنيين".

لكنه قال إنه سيبقى نائبا عن حزب المحافظين وسيواصل دعم جونسون من المقاعد الخلفية في البرلمان. لم يجب جونسون عندما وجه الصحفيون أسئلة له خارج منزله في 10 داونينغ ستريت حول ما إذا كان سيعلق عضوية بينشر في الحزب.

وقد زادت استقالة بينشر من منصبه من متاعب رئيس الوزراء.

فقد نجا جونسون الشهر الماضي من تصويت لحجب الثقة أطلقته تحقيقات في الأحزاب التي عقدت في المباني الحكومية عندما حظر الإغلاق بسبب فيروس كورونا التجمعات الجماعية.

كما استقال مشرع من حزب المحافظين لمشاهدته مواد إباحية على هاتفه في مجلس العموم.

بعد عودته من قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، كان جونسون يتطلع إلى وضع هذه الأحداث المحرجة - وهزيمة حزبه في انتخابات برلمانية تكميلية - وراء ظهره.

المصدر: AP