وزارة دفاع لاتفيا تقترح فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد

أعلن وزير دفاع لاتفيا، أرتيس بابريكس، أن وزارته ستقترح على الحكومة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد، معتبرا أن نظام التجنيد الحالي قد أصبح قديما.

ووفق ما نشرته وكالة BNS، يشمل الاقتراح فرض الخدمة الشاملة في الجيش تدريجيا على مدى خمس سنوات. وفي 1 يناير 2023، ستبدأ المرحلة الأولى، والتي سيكون من الممكن المشاركة فيها طوعا.

ووفقا لبابريكس، يمكن استدعاء حوالي 1000 شخص في السنة الأولى وجدولة الاستدعاءات مرتين في السنة - 1 يناير و1 يوليو. وسيتم تقديم أربعة أنواع من الخدمة للمجندين - الخدمة العسكرية العامة، والخدمة في الحرس الوطني اللاتفي لمدة خمس سنوات بـ20 يوما في السنة، ودورة لقائد مفرزة وخدمة بديلة.

ومن المفترض أن تكون مدة الخدمة العسكرية 11 شهرا. وسيتم استدعاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما للخدمة العسكرية. وستكون النساء قادرات على الخدمة طواعية.

المصدر: إنترفاكس