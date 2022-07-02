"إدغار.. لا شأن لك بالحسناوات".. زاخاروفا ترد بسخرية على وزير خارجية لاتفيا

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت بسخرية على كلمات وجهها لها وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش بشأن حساء البورش.

وبعدما أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تحضير حساء البورش الأوكراني على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، كتب رينكيفيتش عبر "تويتر" مخاطبا زاخاروفا: "أعجبك أم لا.. عليك التحلي بالصبر يا جميلتي".

وردت عليه زاخاروفا عبر "تلغرام" بالقول: "يا إدغار، أنت ممن ليست الحسناوات من شأنه. ابحث لنفسك عن شخص حسن، وليصبر. لكنني لست لك. أم أن هذا إعلان شذوذ جديد؟" - في إشارة إلى قيام رينكيفيتش عام 2014 بإلاعلان عبر "تويتر" أنه مثلي الجنس.

وبررت "اليونسكو" إدراج ثقافة طهي البورش - وهو حساء يصنع عادة من الشمندر والبطاطا - في أوكرانيا إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي المهدد بالزوال، بأن الحرب في أوكرانيا "هددت" أسلوب طهي البورش.

وكانت هيئة التقييم في المنظمة أكدت في وقت سابق أن البورش يحضر في بلدان أخرى في أوروبا الشرقية أيضا.

وعلق وزير الثقافة الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، على قرار اليونسكو، قائلا: "النصر لنا في الحرب من أجل البورش"، بينما سخرت الخارجية الروسية من هذه الخطوة، مشيرة إلى أن "النسخة الروسية من الحساء لا تحتاج إلى حماية".

تجدر الإشارة إلى أن عبارة "أعجبك أم لا.. عليك التحلي بالصبر يا جميلتي" جاءت على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تأكيده في فبراير الماضي على ضرورة تنفيذ كييف اتفاقات مينسك بشأن دونباس، شاءت ذلك أم أبت.

المصدر: RT + وكالات