ترجيحات حول سبب حادث الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-4C Triton قرب من القرم

واجهت الطائرة الأمريكية المسيرة MQ-4C Triton حادثا مجهولا في أثناء تحليقها بالقرب من شبه جزيرة القرم.

والسبب المحتمل لحادث طائرة الاستطلاع بدون طيار التابعة للبحرية الأمريكية MQ-4C Triton هو تعرضها لضربة صاعقة.

يذكر أن الطائرة بدون طيار أرسلت إشارة الاستغاثة فوق المياه الدولية للبحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت قناة تليغرام "فويفودا" الروسية: "إنه أمر شائع، عندما تعود الطائرة إلى قاعدتها بعد أن ضربتها الصاعقة، وعلى سبيل المثال فإن قاذفة "سو34" الروسية عادت إلى القاعدة بدون نصف ذيلها بعد تعرضها لضربة الصاعقة القوية".

مع ذلك فإن المتخصصين من قناة تلغرام "روسكوي أوروجي" (الأسلحة الروسية) لم تستبعد تأثير إشعاع الميكروويف على الطائرة المسيرة. وذلك ردا على الطلعات الجوية المكثفة لطائرات الاستطلاع بدون طيار بالقرب من الحدود الروسية، وقد تلقى مشغلوها وعودا بمفاجآت غير سارة على شكل أعطال ومشاكل في الاتصال.

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جدير بالذكر أن أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة قادرة تماما على معالجة مثل هذه المشاكل، وعلى سبيل المثال فإن نظام "كراسوخا" الروسي للحرب الإلكترونية أجبرت في مارس الماضي الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز Reaper على الهبوط في بولندا.

يذكر أن Triton هي نسخة بحرية من طائرة الاستطلاع المسيرة المحلقة على ارتفاعات عالية RQ-4 Global Hawk. ووفقا للشركة المصنعة، فإن نموذجا خاصا بالبحرية تطور فيه هيكل الطائرة والنظام المضاد للجليد والحماية من الصواعق.

وقد ظهر "تريتون" فوق البحر الأسود مؤخرا. وقبل ذلك، كانت القيادة العسكرية الأمريكية ترسل بانتظام من قاعدة "سيغونيلا" في صقلية طائرات "Global Hawk " المسيرة المزودة بأجهزة مختلفة لمراقبة روسيا في المنطقة.

المصدرك روسيسكايا غازيتا