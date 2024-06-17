هتاف باسم بوتين قبل مباراة في يورو 2024 (فيديو)

هتف مشجعو المنتخب الصربي لكرة القدم باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شوارع مدينة غيلسنكيرشن الألمانية قبل مباراة كأس أمم أوروبا أمام المنتخب الإنجليزي.

وفي اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر حشد من المشجعين الصرب يرددون الاسم الأول والأخير لرئيس الدولة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، رفع أحد المشجعين العلم الروسي.

ويأتي ذلك في ظل حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" للعلم الروسي في جميع مباريات المنتخب الأوكراني ببطولة اليورو.

وخسر المنتخب الصربي، الأحد، أمام المنتخب الإنجليزي 0-1 في أولى مبارياته في البطولة الأوروبية.

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وفي السابق، شوهدت الأعلام الروسية في مباراتين على مدرجات بطولة أمم أوروبا 2024، إذ تم تعليق العلم الروسي في اللقاء بين صربيا وإنجلترا، وكذلك في المباراة التي جمعت ألمانيا واسكتلندا.

وتقام بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في 10 مدن في ألمانيا.

ويغيب المنتخب الروسي عن البطولة بسبب إيقاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في أي مسابقة أوروبية منذ فبراير 2022 على خلفية الأحداث التي تشهدها أوكرانيا.

المصدر: RT