الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلاحق الأعلام الروسية في مدرجات يورو 2024

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حظر حمل الأعلام الروسية في مباراة الدور الأول من بطولة أمم أوروبا 2024 بين منتخبي أوكرانيا ورومانيا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وذكرت الوكالة أن موظفي الأمن في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، حيث ستقام المباراة، سيصادرون الأعلام الروسية من المتفرجين عند مدخل الملعب.

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وسيحدث الشيء نفسه في حال تم تم عرض العلم الروسي أثناء المواجهة.

وفي السابق، شوهدت الأعلام الروسية في مباراتين من بطولة أمم أوروبا 2024، إذ تم تعليق العلم الروسي في اللقاء بين صربيا وإنجلترا، وكذلك في المباراة التي جمعت ألمانيا واسكتلندا.

وتقام بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في 10 مدن في ألمانيا. ويغيب المنتخب الروسي عن البطولة بسبب إيقاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في أي مسابقة أوروبية.

المصدر: RT