بيسكوف يعلق على عبارة بوتين "أعجبك أم لا.. اصبري ياجميلتي"

أوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف عبارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "اصبري يا جميلتي".

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية : "قصد الرئيس بهذه الكلمات أنه إذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها التزامات، ووقع عليها رئيس الدولة، فيجب الوفاء بهذه الالتزامات".

وأضاف بيسكوف مازحا أنه من الصعب على الصحفيين الفرنسيين ترجمة كلمات بوتين: "أراهن أنه كان من الصعب جدا الترجمة إلى الفرنسية".

وكان الرئيس الروسي قد قال خلال مؤتمر صحفي عقب لقاءه مع الرئيس الفرنسي أمس الاثنين حول "موقف كييف من تنفيذ اتفاقات مينسك"، إن كييف غالبا ما تحتج بخصوص اتفاقات مينسك.. مضيفا، "أعجبك أم لا.. عليك التحلي بالصبر يا جميلتي".

المصدر: نوفوستي