الصين تعلن عن استعدادها لضمان الأمن في جميع أنحاء العالم بمساعدة روسيا

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استعدادها، بمساعدة روسيا، لضمان الأمن في الفضاء الأوراسي وفي جميع أنحاء العالم لحل الخلافات والصراعات سلميا.

جاء ذلك في تعليق الخارجية الصينية لوكالة "تاس" على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل نظام أمني جديد يعتمد على الشراكة الأوراسية الكبرى، حيث تابع التعليق: "إن الصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهما قوتان رئيسيتان في الأسواق الناشئة. وتقع على عاتق البلدين مسؤولية مهمة لضمان الأمن الدولي والإقليمي، فضلا عن الاستقرار".

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وأوضح البيان أن الجانب الصيني "مستعد لتنفيذ مبادرة أمنية عالمية بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا"، وأشار إلى أن بكين "تسعى جاهدة لصياغة مفهوم مناسب يركز على التعاون المتساوي والمستدام، الذي يأخذ في الاعتبار بالوقت نفسه المخاوف العقلانية لكل دولة".

وبحسب البيان، فإن الصين تعتزم بذلك "حل الخلافات والصراعات بين الدول سلميا من خلال الحوار والتشاور".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر تعليماته في وقت سابق إلى وزارة الخارجية الروسية لتسهيل كل الاتفاقيات الدولية بشأن تشكيل نظام أمني جديد قدر الإمكان، وأشار إلى أن الشراكة الأوراسية الكبرى يمكن أن تصبح أساسه الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: تاس