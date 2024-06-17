تصادم سفينتين صينية وفلبينية ببحر الصين الجنوبي

اصطدمت سفينة فلبينية بسفينة صينية اليوم الاثنين في بحر الصين الجنوبي قرب جزر سبراتلي التي تتنازع عليها مانيلا وبكين، حسبما أعلن خفر السواحل الصيني.

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وقال خفر السواحل في بيان: "تجاهلت سفينة الإمداد الفلبينية العديد من التحذيرات من الجانب الصيني واقتربت من السفينة الصينية بطريقة غير مهنية، ما تسبب في حدوث تصادم".

واتهمت بكين السفينة "بالدخول بشكل غير شرعي إلى المياه الإقليمية قرب منطقة ريناي المرجانية"، وهو الاسم الصيني لجزيرة توماس أتول الثانية الواقعة في جزر سبراتلي.

وأضاف البيان أن "خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات، ضد السفينة الفلبينية وفقا للقانون".

يذكر أن لمانيلا وبكين تاريخا طويلا من النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، لكن التوترات تفاقمت في الأشهر الثمانية عشرة الماضية.

وأثارت مواجهات بين سفن صينية وفلبينية قرب شعاب مرجانية متنازع عليها مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا حول البحر قد يشمل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

المصدر: AFP