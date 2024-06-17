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الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل عن سقوط طائرة "سكاي رايدر" في القنيطرة السورية

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الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل عن سقوط طائرة
Internet
مسيرة إسرائيلية - صورة تعبيرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تحطم طائرة مسيرة من طراز "سكاي رايدر" في منطقة القنيطرة السورية.

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وذكرت القناة "13" العربية نقلا عن الجيش أنه لا مخاوف من تسريب معلوماتي، وجار التحقيق في الحادث.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة  المسيرة من طراز "سكاي رايدر" سقطت في منطقة القنيطرة في سوريا.

وفي مايو الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مسيرة من نوع “سكاي رايدر” في منطقة مجدل شمس بسبب عطل تقني، وتم استعادة المسيرة في وقت لاحق.

ونوه أيضا بأنه “لا يوجد خوف أمني أو تسرب معلومات ويجري التحقيق في الحادث”.

وفي منتصف أبريل كذلك، أعلن أنه فقد مسيرة من نفس الطراز سقطت قرب نابلس بالضفة الغربية.

و “سكاي رايدر” هي طائرة مسيرة صغيرة الحجم يستخدمها الجيش الإسرائيلي في مهام التجسس والتمشيط وجمع المعلومات الاستخبارية.

المصدر: القناة "13" العبرية + وكالات 

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