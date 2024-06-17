النظام العالمي في خطر حقيقي

تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية كبرى للتعامل مع ثلاثة تهديدات مترابطة للاستقرار العالمي. روبرت بلاكويل – ناشيونال إنترست

يمر النظام الدولي بأكثر فتراته تحديا، فالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين تسير على طريق المواجهة النهائية. بينما يتحول ميزان القوى في آسيا ضد الولايات المتحدة. وتهدد الحرب الروسية الأوكرانية النظام الأمني ​​الأوروبي الذي جلب السلام للقارة لعقود عديدة. أما الحرب في غزة فتثبت فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في التعامل بفعالية مع إيران. ولم تتمكن الدبلوماسية بعد من تخفيف الخطر الدائم في أي من هذه الحالات.

يبدو أن كلاً من واشنطن وبكين عازمتان على أن يكون عام 2024 هادئًا وخاليًا من الأحداث، حيث يرغب الرئيس جو بايدن في إعادة انتخابه، ويريد شي جين بينغ التركيز على التحديات الاقتصادية المحلية. ومع ذلك، فإن عام 2025 وما بعده أمر مختلف تمامًا.

ولكن هناك قضية تايوان التي لا يبدو أن أياً من الجانبين مستعد للانحناء بشأنها، والتي من المرجح أن تؤدي إلى نشوب حرب بين الدولتين. ويبدو أن واشنطن مستعدة بشكل متزايد لخوض حرب مع الصين بشأن تايوان. وتعمل إدارة بايدن، بتشجيع من كلا الحزبين في الكونغرس، لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتايوان رغم احتجاجات بكين الشديدة.

وعلى هذا فإن سياسة "الصين الواحدة" التي حافظت على السلام عبر مضيق تايوان طيلة نصف قرن من الزمان أصبحت تتعارض مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان. ولم تعد تايوان تسلّم بمبدأ الصين الواحدة، كما أضحت الاتجاهات السياسية فيها قاتمة من وجهة النظر الصينية. وعلى هذا فإن الولايات المتحدة والصين تتجهان نحو كارثة بشأن تايوان، ومن الواضح أن أياً منهما ليس لديه الإرادة السياسية والبراعة الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية أو التعامل مع هذه المواجهة النووية المحتملة بجدية.

ومن غير المرجح أن يتخلى فلاديمير بوتين عن الأراضي في شرق أوكرانيا، وبالتأكيد ليس شبه جزيرة القرم. إكما أن أي نجاح عسكري أوكراني في شبه جزيرة القرم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استعداد بوتين لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية لضمان عودة القرم إلى الوطن الأم.

وكما هي الحال في تايوان، لا يوجد خيار دبلوماسي واقعي مطروح على الطاولة من شأنه أن ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وفي المستقبل المنظور، سوف تستمر موسكو في العمل مع الصين وحلفاء آخرين طالما أن الصراع الروسي الأوكراني مستمر.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، يواصل كثيرون الدعوة إلى حل "الدولتين" للمشكلة الفلسطينية، في حين أن احتمالات التوصل إلى هذه النتيجة لم تكن أسوأ من أي وقت مضى. ومن غير المستغرب أن لا يكون لدى إسرائيل حافز كبير للتفاوض مع أولئك العازمين على تدميرها؛ فحماس لا تخفي نيتها استئصال الدولة اليهودية.

ولذلك، فإن القضية الفلسطينية ستستمر في تعكير صفو الشرق الأوسط بينما تقترب إيران أكثر من الحصول على سلاح نووي. وفي مثل هذا المستقبل، لن يكون هناك تطبيع دبلوماسي بين إسرائيل والسعودية، وسوف تمر المحنة المأساوية التي يعيشها الناس في غزة دون اهتمام إلى حد كبير. علاوة على ذلك، قد تتمكن القدس قريبًا من مواجهة تهديد حزب الله المتزايد بشكل شامل، مما يزيد مرة أخرى احتمال نشوب حرب أوسع مع إيران يمكن أن تجذب الولايات المتحدة.

كل هذا يحدث بينما تمزق الولايات المتحدة نسيج سلامها واستقرارها الداخلي. فهل من المستغرب أن يتجادل الخصوم ويشعر الحلفاء بالقلق من أن أميركا في انحدار دائم؟ أين توجد استراتيجية أمريكية كبرى معقولة، من كلا الجانبين، تستخدم الدبلوماسية التوجيهية لمواجهة هذه التهديدات الثلاثة المرتبطة بمستقبل الشعب الأمريكي والنظام الدولي الليبرالي؟

ونظرا للمخاطر الهائلة، يتعين على الصحفيين ووسائل الإعلام أن يدفعوا المتنافسين الرئاسيين إلى معالجة كيفية التعامل مع هذا المزيج الخطير. وقد يتهرب المرشحان من الواقع من خلال عبارات منمقة أو خطابات يلقيها طاقم العمل أثناء الحملة الانتخابية، ولكن أيا كان الفائز فهو لن يفلت من هذه المحن الثلاثة.

المصدر: ناشيونال إنترست

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