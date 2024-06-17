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بعد هدفه أمام صربيا في يورو 2024.. بيلينغهام يدخل تاريخ منتخب إنجلترا

الرياضة

بعد هدفه أمام صربيا في يورو 2024.. بيلينغهام يدخل تاريخ منتخب إنجلترا
AFP
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دخل جود بيلينغهام تاريخ منتخب إنجلترا عقب الهدف الذي سجله خلال مواجهة منتخب بلاده أمام صربيا في يورو 2024، أمس الأحد.

وبات بيلينغهام البالغ 20 عاما و353 يوما، ثالث أصغر هداف إنجليزي في تاريخ اليورو، وجاء خلف واين روني ومايكل أوين.

كما أصبح هو أول لاعب إنجليزي يلعب لنادي غير إنجليزي يفتتح التسجيل لمنتخب إنجلترا في كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وجاء الهدف بضربة رأس في الدقيقة 13، بعد عرضية من بوكايو ساكا ارتطمت بمدافع صربيا لتتهيأ أمام بيلينغهام ليضعها برأسية لتسكن الشباك.

ليحتفل بيلينغهام بأفضل طريقة بإنجازه التاريخي كأول لاعب أوروبي يلعب في ثالث بطولة كبرى قبل احتفاله بميلاده الحادي والعشرين (20 عاما و353 يوما)، وذلك بعدما شارك سابقا في كأس أوروبا 2020 ومونديال 2022.

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ويلاقي المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب صربيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة في يورو 2024، والتي تضم أيضا منتخبات الدنمارك وسلوفينيا بالإضافة إلى منتخب صربيا.

المصدر: RT+وسائل إعلام

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