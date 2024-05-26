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عواقب استخدام النظارات الطبية دون وصفة

الصحة

عواقب استخدام النظارات الطبية دون وصفة
صورة تعبيرية
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يشتري البعض النظارات من المتاجر ومن أماكن أخرى تباع فيها نظارات طبية جاهزة، دون وصفة طبية للنظارات المناسبة.

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ويشير الدكتور دميتري ديمينتيف أخصائي طب العيون، إلى أن ارتداء نظارات طبية غير مناسبة لا تتوافق مع حاجة الشخص، يؤدي إلى حدوث أضرار خطيرة في الرؤية، مثل حالة وهن البصر.

ووفقا له، عند استخدام نظارات غير مناسبة تصل إلى شبكية العين صورة غير صحيحة، ويصبح من الصعب تعديلها.

ويقول: "بالإضافة إلى ذلك تفاقم النظارات الطبية غير المناسبة المشكلة التي يعاني منها الشخص أكثر".

ويشير إلى أن الشخص سيعاني بسبب ذلك من الصداع والدوخة والشعور بوجود رمل في عينيه وتدمعها واحمرارها. وجميع هذه الأعراض تشير إلى أن الشخص يستخدم نظارات طبية غير مناسبة.

المصدر: فيستي. رو

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