دونيتسك.. إنقاذ عمال علقوا في منجم للفحم جراء القصف الأوكراني

أعلن مقر الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية انتشال جميع عمال منجم الفحم الذي تعرض لانهيارات تحت أرضية، إثر قصف قوات كييف.

وقال المقر: "بفضل الكفاءة المهنية والعمل المتفاني للمختصين، تم انتشال جميع العمال".

وأشار المقر في وقت سابق أنه بسبب قصف قوات كييف لمدينة دونيتسك، علق 66 عاملا تحت الأرض.

وذكرت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية أنه لم يصب أحد بأذى.

المصدر: نوفوستي