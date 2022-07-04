دونيتسك.. مقتل مدنيين اثنين بقصف قوات كييف

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل مدنيين اثنين وإصابة 17 آخرين بجروح، جراء قصف قوات كييف للجمهورية.

وقالت سلطات الجمهورية في بيان على "تيليغرام": "نتيجة القصف الأوكراني أصيب 17 مدنيا وقتل مدنيين".

وتضرر نتيجة القصف 14 منشأة من مرافق البنية التحتية المدنية.

ومنذ 13 يونيو، تتعرض دونيتسك لقصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية، وأفاد مكتب مفوض حقوق الإنسان في الجمهورية بأنه في الفترة من 24 إلى 30 يونيو، قتل جراء القصف الأوكراني 51 عنصرا أمنيا و10 مدنيين.

المصدر: RT