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القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا

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القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا
Sputnik
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 5 قذائف من عيار 120.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 03:00 صباح اليوم الاثنين تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني لينينسكويه والتجمع السكني غورلوفكا، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 120 ملم".

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

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