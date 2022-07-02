سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 43 مرة خلال يوم

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

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وقالت السلطات في بيان لها "أطلقت (على أراضي دونيتسك) 327 قطعة من القذائف والصواريخ المختلفة خلال اليوم الماضي، ووردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين في مدينة ياسينوفاتايا، وإصابة 20 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي كويبيشيفسكي وبيتروفسكي في العاصمة دونيتسك وفي ياسينوفاتايا".

وأشار البيان إلى تضرر 19 مبنى سكنيا في منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك وفي مدينة ماكييفكا، إضافة إلى أربعة من مرافق البنية التحتية المدنية.

ومنذ 13 يونيو، تتعرض دونيتسك لقصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية، وأفاد مكتب مفوض حقوق الإنسان في الجمهورية بأنه في الفترة من 24 إلى 30 يونيو، قتل جراء القصف الأوكراني 51 عنصرا أمنيا و10 مدنيين.

المصدر: "نوفوستي"