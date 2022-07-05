برلماني روسي: مخاطر الأحداث الكارثية تزداد مع اقتراب الناتو من حدود روسيا

صرح رئيس لجنة حماية السيادة الوطنية في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف، بأن مخاطر "وقوع أحداث كارثية" تزداد بسبب اقتراب الناتو من حدود روسيا.

وتعليقا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قال كليموف في حديث لقناة "روسيا 24"، إن ذلك "لا يؤثر على الأمن العالمي".

وتابع: "ولكن مخاطر وقوع أحداث كارثية من نوع ما، بسبب اقتراب الناتو من حدودنا، تتزايد بالطبع".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه في حال ظهرت عناصر للبنية التحتية العسكرية في فنلندا والسويد، "سنضطر للرد بشكل مناسب".

يذكر أن وزيري خارجية فنلندا والسويد وقعا مع ممثلي الدول الـ30 الأعضاء في الناتو البروتوكولين حول انضمامهما إلى الحلف، ومن المتوقع إحالة البروتوكولين إلى برلمانات الدول الأعضاء للمسادقة عليهما. ويتوقع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إتمام هذه العملية خلال شهر تقريبا.

وأكد حلف الناتو يوم الثلاثاء أنه لا يخطط في الوقت الراهن نشر أي قواعد على أراضي العضوين الجديدين.

المصدر: نوفوستي