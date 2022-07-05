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الناتو لا يخطط لنشر قواعد في فنلندا والسويد

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الناتو لا يخطط لنشر قواعد في فنلندا والسويد
Legion-Media Andrzej Rostek
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أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا، أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لا يقتضي نشر قواعد للناتو على أراضيهما، ولا توجد لدى الحلف مثل هذه الخطط الآن.

وقال جيوانا في تصريح لوكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء: "نحن لا نفترض أي حضور إضافي في هذين البلدين، ولديهما قوات وطنية كبيرة. وهما قادران على حماية نفسيهما".

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وتابع: "في الوقت الحالي لا نخطط لنشر قواعد للناتو في هذين البلدين، لأن لديهما مستوى عاليا من الاستعداد العسكري والاستراتيجي".

يذكر أن وزيري خارجية فنلندا والسويد وقعا مع ممثلي الدول الـ 30 الأعضاء في الناتو البروتوكولين حول انضمامهما إلى الحلف، ومن المتوقع إحالة البروتوكولين إلى برلمانات الدول الأعضاء للمسادقة عليهما. ويتوقع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إتمام هذه العملية خلال شهر تقريبا.

المصدر: وكالات

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