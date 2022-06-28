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وثائق تكشف سعي وخطط المتطرفين الأوكران لإنشاء دولتهم في بريموري

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وثائق تكشف سعي وخطط المتطرفين الأوكران لإنشاء دولتهم في بريموري
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كشفت وثائق رفعت عنها السرية من قبل السلطات في بريموري أن المتطرفين الأوكران الذين فروا في الثلاثينات من القرن الماضي من السلطة السوفيتية قاموا بالتحضير لإنشاء دولتهم في بريمورسكي.

وبحسب الوثائق التي نشرتها القوات الخاصة في بريموري فإن القوميين الأوكرانيين، الذين فروا من السلطة السوفيتية في ثلاثينيات القرن الماضي إلى منشوريا شمال شرق الصين التي احتلتها اليابان، سعوا لإنشاء دولتهم الخاصة على أراضي إقليم بريمورسكي الحالي.

ولتكثيف الأنشطة المناهضة للسوفييت في منشوريا، تم إنشاء منظمة قومية للشباب "الأوكرانية للشرق الأقصى سيتش"، والتي أصبحت المركز الرئيسي لأفكار إنشاء دولة أوكرانية على أراضي بريموري السوفيتية.

المصدر: نوفوستي

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