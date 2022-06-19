سيئول تتحقق من البيانات الروسية بشأن مقتل 4 مقاتلين كوريين في أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس السبت أنها تتحقق من صحة بيانات وزارة الدفاع الروسية التي أظهرت مقتل أربعة من مواطنيها الذين تطوعوا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال مسؤول بالخارجية الكورية الجنوبية: "نحن على علم ببيانات وزارة الدفاع الروسية.. لقد أمرنا سفارة كوريا الجنوبية في روسيا بالتأكد من الحقائق".

وفي وقت سابق، كشفت الدفاع الروسية بيانات عن المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية، تفيد بأن 13 من مواطني كوريا الجنوبية دخلوا أوكرانيا للانضمام إلى قوات كييف، وأن أربعة منهم لقوا حتفهم أثناء القتال، بينما غادر ثمانية آخرون أوكرانيا، ولا يزال واحد داخل أوكرانيا.

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وفي أبريل، قالت كوريا الجنوبية إنها حصلت على معلومات استخبارية من دول معنية تفيد بسقوط قتلى بين مواطنيها المشاركين في حرب أوكرانيا، وحاولت التأكد من صحتها.

ومنذ منتصف فبراير، حظرت كوريا الجنوبية سفر مواطنيها إلى أوكرانيا دون إذن من الحكومة.

المصدر: "يونهاب"