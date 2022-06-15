بعد قتاله إلى جانب القوات الأوكرانية 3 أشهر.. التحقيق مع مرتزق كوري جنوبي في سيئول

أحيل مقاتل متطوع كوري جنوبي عاد مؤخرا من أوكرانيا إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام المحتمل إليه بشأن انتهاك قانون جوازات السفر.

إقرأ المزيد

وعاد ري غون، وهو جندي في البحرية تحول إلى مقدم برامج على "اليوتوب"، إلى وطنه من أوكرانيا في 27 مايو بإصابات في الركبة، بعد خدمته التي استمرت 3 أشهر كمقاتل متطوع ضد القوات الروسية.

وخضع لاستجواب من قبل الشرطة الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قانون جوازات السفر أثناء سفره إلى أوكرانيا، في تحد لحظر السفر في البلاد.

وقال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن وكالة شرطة العاصمة سيئول، المسؤولة عن قضيته، أحالت ري إلى مكتب نيابة منطقة سيئول المركزية في اليوم السابق لمزيد من التحقيق ولائحة اتهام محتملة.

ومنعت كوريا الجنوبية مواطنيها من السفر إلى جميع مناطق أوكرانيا منذ منتصف فبراير وسط مخاوف تتعلق بالسلامة. ودخول البلاد دون موافقة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون (7.745 دولارا) بموجب القانون الكوري.

المصدر: يونهاب